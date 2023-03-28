شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الإثنين، الموافق 27 مارس 2023، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة البحر الأحمر

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات بطولة كأس اتحاد الغردقة لكرة القدم الخماسية الرمضانية، على ملاعب الغول بالشيخ شحات، وذلك بمشاركة 20 فريقا من أمهر كباتن الغردقة، وبتقنية الـvar لأول مرة في الدورات الرمضانية بمدينة الغردقة.

محافظة قنا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، إحتفالية كبري، لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة نزل الشباب بمدينة قنا، حيث تم اختيار 5 أمهات مثاليات وتكريمهن لدورهن العظيم في الحفاظ علي استقرار أسرتها والعبور بها نحو بر الأمان رغم فقدانها للعائل الأساسي وتم منح المكرمات هدايا عينية قيمة وشهادات تقدير.

محافظة مطروح

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية في مركز العلمين، حيث وزعت الأمانة 1500 كرتونة مواد غذائية علي الأسر بمناسبة شهر رمضان الكريم، في نطاق قرى وتجمعات وأحياء المركز.

محافظة الجيزة

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "قوافل الخبر"، لتوزيع عدد كبير من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية على المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا احتفالًا بشهر رمضان الكريم في قري مركز البدرشين وقسم الهرم.

محافظة الفيوم

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من كراتين المساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً في بندر أول الفيوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجاً.

محافظة دمياط

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث وفر المعرض كافة السلع والإحتياجات الغذائية.

محافظة الإسكندرية

أهدت أمانة الحزب بالمحافظة، بعدد من المستلزمات الطبية إلى مستشفى جمال حماد المركزي في قسم كرموز، وذلك لتقديم الدعم الطبي وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

محافظة القليوبية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توفير سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لتجوب قرية الحصافة بمركز شبين القناطر، وشهدت القافلة المتنقلة إقبالاً كثيفاً من المواطنين.