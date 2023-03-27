شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطالب بتجديد عقد نجم ليفربول.. وتجاهل من إدارة النادي الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بطلب تجديد عقد نجم الفريق، والإدارة تجاهلت هذا الطلب.

ويريد يورجن كلوب، في تجديد عقد بعض من لاعبي الفريق، وذلك لاستمرارهم في صفوف الفريق الإنجليزي.

وأكدت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، أن ليفربول لم يبدأ محادثاته من أجل تجديد عقد جيمس ميلنر لاعب الفريق.

وسينتهي عقد ميلنر مع ليفربول، في نهاية صيف 2023.

وأشارت أنه على الرغم من رغبة يورجن كلوب في استمرار جيمس ميلنر، إلا أن النادي الإنجليزي لم يتفاوض مع اللاعب.

وأوضحت أن ميلنر يرغب في الاستمرار داخل ليفربول، ويؤدي أداء مثالي مع الفريق، منذ انضمامه للموسم التاسع، وعلى الرغم من ذلك لميتم التحرك من مسؤولي ليفربول.