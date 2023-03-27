6 قتلى في نهار رمضان بانفجار كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الأفغانية أمس أن ستة من المدنيين على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر إثر وقوع انفجار بالقرب من مبنى وزارة الخارجية الأفغانية في كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران «إن رجال الشرطة أطلقوا النار على الانتحاري بالقرب من نقطة تفتيش أمنية في المنطقة الشرطية الثانية بالمدينة، قبل أن يتمكن من الوصول إلى مقصده».

ونتيجة لذلك، لقى نحو ستة مدنيين حتفهم، وأصيب آخرون، بينهم ثلاثة من أفراد قوات الأمن، وفقا لما قاله المتحدث، الذي لم يحدد عدد المصابين.

وقالت منظمة هوسبيتال إميرجينسي الإيطالية غير الحكومية «إنه تم نقل 12 مصابا، بينهم طفل، للمستشفى بعد التفجير»، مضيفة أن شخصين توفيا لدى وصولهما.

ووقع الانفجار وسط المدينة في ساعة الذروة وسط النهار بكابول، أثناء انتهاء عمل العاملين مبكرا بسبب شهر رمضان، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

ويشار إلى أنه منذ عودة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، كثف تنظيم داعش من هجماته في أفغانستان، حيث يستهدف بصورة رئيسة الأقليات الدينية، وأفراد حركة طالبان والمناطق التي يعيش بها الدبلوماسيون الأجانب.