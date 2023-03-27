اعتصام لبناني يهدد بشلل كامل في شبكة الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخشى اللبنانيون أن يواجهوا شللا شاملا في قطاع المواصلات والاتصالات، بعدما نظم موظفو هيئة «أوجيرو» اللبنانية، أمس الاثنين، اعتصاما أمام مبنى الهيئة بالضاحية الجنوبية لبيروت، للمطالبة بتعديل أجورهم.

وتشكل هيئة «أوجيرو» البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات في لبنان بما فيها شبكات الهاتف المحمول، ومقدمي خدمات البيانات، ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرها.

وطالب المعتصمون بتعديل أجورهم بعد أن تآكلت بفعل انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار السلع، وأعلن المعتصمون الذين ينفذون إضرابا مفتوحا أنه «لا عودة عن الإضراب قبل تحقيق مطالبهم».

وينفذ موظفو «أوجيرو» إضرابا مفتوحا منذ الجمعة الماضي للمطالبة بتعديل الأجور. وأسفر الإضراب عن خروج عدد من السنترالات عن الخدمة.

على صعيد آخر، التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير جمهورية لبنان لدى السعودية الدكتور فوزي كبارة.

وأكد البديوي أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، كما تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، تأكيدا لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022م)، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، كما تم متابعة آخر التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.