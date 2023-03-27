شكرا لقرائتكم خبر أشتية: الاحتلال يواصل اعتداءاته على المعتكفين في الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس رعاة الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية إلى التدخل لدى إسرائيل لإلزامها بوقف ممارساتها.

وحذر في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، من تداعيات «مواصلة الاحتلال الإسرائيلي هجماته واعتداءاته على المقدسات الإسلامية والمسيحية أخرها إخلاء المعتكفين في المسجد الأقصى» في شرق القدس، واعتبر أن ذلك يمثل «ضربا لكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية».

وأكد أن «هجمات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى يجب أن تتوقف فورا، ونطلب من رعاة الاتفاقيات بأن يلزموا إسرائيل بوقف اعتداءاتها على شعبنا قبل فوات الأوان».

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، صرح أن السلطات الإسرائيلية شددت إجراءاتها على مداخل المسجد الأقصى وأبوابه ومنعت المصلين من دخول المسجد واحتجزتهم لفترات طويلة خلال اليومين الماضيين، وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع تهديدات «جماعات الهيكل المزعوم» باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان في السادس من الشهر المقبل، بدعوى الأعياد اليهودية.

وبحسب مصادر فلسطينية، أجلت الشرطة الإسرائيلية المصلين الفلسطينيين المتواجدين بنية الاعتكاف داخل المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وعادة ما يشهد المسجد الأقصى مصادمات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين خلال شهر رمضان تتطور إلى مواجهات وتوترات ميدانية، ويتهم مسؤولون فلسطينيون إسرائيل بمحاولة تكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود فيما تؤكد إسرائيل أنها تحافظ على الوضع التاريخي في المسجد.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تركزت الاعتقالات في نابلس والخليل والقدس.

وفي السياق ذاته، حذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الوضع الصحي للأسير خضر عدنان، الذي يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 51 على التوالي، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، في ظل تدهور وضعه الصحي.