البرلمان العراقي يعدل قانون الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت البرلمان العراقي أمس على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والأقضية.

وبحسب مصادر عراقية تم التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية في جلسة عاصفة وانسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وغياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.

ووفقا لنسخة من مشروع قانون الانتخابات العراقية، سيكون البرلمان العراقي الجديد مؤلفا من 329 مقعدا منها 9 مقاعد موزعة على مكونات المجتمع العراقي وفق نظام الحصة بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين.