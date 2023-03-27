فرار 4 إرهابيين في أسبوع الرعب بموريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الموريتانية اعتقال شخص دبر عملية فرار 4 إرهابيين بعد أسبوع من الرعب، قتل ثلاثة منهم خلال عملية اعتقالهم بينما قبض على الرابع حيا.

وفي بيان على فيس بوك قالت الشرطة «إن إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني اعتقلت في نواكشوط محمد تي المكنى أبو أسامة، مشيرة إلى أنه مدبر عملية فرار 4 سجناء مدانين في قضايا إرهابية من السجن المركزي في نواكشوط مساء الخامس من مارس 2023».

وبعد 5 أيام على فرارهم، أشارت السلطات إلى مقتل ثلاثة من الهاربين، بينهم السالك ولد الشيخ الذي تعتبره السلطات خطيرا على وجه الخصوص، فيما اعتقل الرابع حيا، وقتل حارسان أثناء فرار هؤلاء السجناء، فيما قتل عنصر أمن خلال محاولة اعتقالهم.

حكم على ولد الشيخ عام 2011 بالإعدام على خلفية محاولة اغتيال الرئيس آنذاك محمد ولد عبدالعزيز واستهداف السفارة الفرنسية. وعلى الرغم من عدم إلغائها، لم تطبق موريتانيا عقوبة الإعدام منذ عام 1987، وسبق أن فر السالك ولد الشيخ من السجن في ديسمبر 2015 قبل اعتقاله في غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد ثلاثة أسابيع.

تعتبر الولايات المتحدة المنخرطة في عملية مكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل أن السالك ولد الشيخ هو أحد منظمي اغتيال أربعة سياح فرنسيين في جنوب شرق موريتانيا عام 2007. وعكر الحادث الصورة المشرقة لجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب المنتشر في غرب أفريقيا، حيث لم تشهد البلاد أي هجوم على أراضيها منذ عام 2011، نتيجة للجهود الأمنية والسياسية التي بذلت منذ العقد الأول من القرن الحالي لكبح التهديد الإرهابي. في الوقت نفسه، انتشرت الجماعات الإرهابية في مالي المجاورة ثم في دول أخرى بمنطقة الساحل.