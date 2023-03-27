بيلاروسيا تدعم ترشيح السعودية لاستضافة إكسبو 2030

أعلنت بيلاروسيا دعمها لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي، مؤكدة تطلعها للمساهمة في إنجاح فعاليات الحدث العالمي الذي يقام على مدار أشهر وتتنافس خلاله دول العالم على عرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعية والتجارية والفكرية والثقافية.

وجاء الإعلان الرسمي من الجانب البيلاروسي خلال اجتماع عقده معالي سيرغي آلینیك، وزير خارجية بيلاروسيا، مع عبد الرحمن بن سليمان الأحمد، السفير فوق العادة والمفوض لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية وبيلاروسيا.

وشهد الاجتماع مباحثات شملت العديد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وفي مقدمتها أهمية تطوير الحوار السياسي واستطلاع آفاق تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد آلینیك على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية وبيلاروسيا، ونقل إلى السفير الأحمد قرار حكومته دعم ملف ترشيح استضافة الرياض لإكسبو 2030. وأعرب الجانبان عن ثقتهما في أن الرياض ستكون مكانا مثاليا لتنظيم الحدث، مع تأكيد استعداد بيلاروسيا للمساهمة في إنجاح جهود التحضير له.

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض - مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس مدن في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة العربية السعودية (الرياض)، كلاً من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.