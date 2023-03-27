انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تكشف حقيقية اختطاف نائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر القيادة في بيان ورد ـ الخليج 365، أنها"تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن حدوث جريمة خطف للنائب مصطفى جبار سند في محافظة البصرة".

ونوهت :"وفي الوقت الذي نؤكد فيه عدم صحة الخبر كما نود ان تدعو الجميع الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".



واكدت ان "محافظة البصرة امنه بجهود ابطال قيادة شرطة محافظة البصرة و الاجهزة الامنية التي تواصل الليل بالنهار لحفظ الامن والاستقرار فيها".