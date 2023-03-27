مأدبة إفطار سعودية تجمع التونسيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، مأدبة إفطار رمضانية حضرها وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد الحجام، ورئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى جانب عدد من المسؤولين التونسيين، وعدد من سفراء دول عربية وإسلامية معتمدين في تونس. وحضر المأدبة رؤساء الهيئات والمنظمات العربية، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، وأعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، ورحب السفير الصقر بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك.

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