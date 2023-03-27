انت الان تتابع خبر ضبط عملية تهريب لسعات الإنترنت في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد متابعة دقيقة واشراف مباشر من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، تمكن الفريق المكلف بمكافحة تهريب سعات الانترنت من ضبط عملية تهريب للسعات في محافظة ديالى قضاء خانقين".وأضاف البيان، أنه "وفقاً لأمر قضائي فقد تم التحفظ على المتهم وايداعه التوقيف تمهيداً لاستكمال الاجراءات القانونية".

وتأتي هذه العملية للفريق المكون من وزارة الاتصالات و ممثلي جهازي المخابرات والامن الوطني وهيئة الاعلام والاتصالات في اطار الجهود الحثيثة لمكافحة جرائم تهريب سعات الانترنت والحفاظ على المال العام، وفق البيان.

