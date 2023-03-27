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برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإنه من المتوقع وصول وكيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ18 عاما، بنهاية هذا الأسبوع، للاتفاق مع برشلونة على الصفقة.

وأضافت الصحيفة: "وفقا لبعض المصادر، لن تقل قيمة الصفقة عن 35 مليون يورو، وبعض التقارير أفادت أن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي سيطلب ما لا يقل عن 50 مليون يورو، إضافة إلى نسبة من بيع عقد اللاعب في المستقبل".


ويعتبر روكي برشلونة وجهته المفضلة لتحقيق قفزة لمسيرته، في ملاعب أوروبا، وهو ما تم إبلاغ إدارة البارسا به، رغم العديد من العروض التي تلقاها.

وكان روكي قد ظهر لأول مرة بقميص منتخب البرازيل الأول، بعمر 18 عاما و25 يوما فقط، خلال مواجهة المغرب الودية، التي خسرها السيلساو بنتيجة (2-1) في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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