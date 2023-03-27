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"بلاش بمب وصواريخ فى رمضان".. عقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد.. برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بلاش بمب وصواريخ في رمضان"، استعرض خلاله كيف جرم قانون العقوبات حيازة واستخدام الألعاب النارية، حيث أن العقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد، وخبراء يؤكدون: ربحها يُعادل ربح تجارة المخدرات ويحملون الأسرة المسئولية الأولى فى تحول الاطفال إلى استخدام هذه الألعاب التى تئصل العنف عنده، وإليكم التفاصيل كاملة:

ضبط 2 مليون صاروخ قبل "رمضان".. قانون العقوبات يُجرم حيازة واستخدام الألعاب النارية.. عقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد.. وخبير: ربحها يُعادل ربح تجارة المخدرات

                                     برلمانى 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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