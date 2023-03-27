شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاش بمب وصواريخ فى رمضان".. عقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بلاش بمب وصواريخ في رمضان"، استعرض خلاله كيف جرم قانون العقوبات حيازة واستخدام الألعاب النارية، حيث أن العقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد، وخبراء يؤكدون: ربحها يُعادل ربح تجارة المخدرات ويحملون الأسرة المسئولية الأولى فى تحول الاطفال إلى استخدام هذه الألعاب التى تئصل العنف عنده، وإليكم التفاصيل كاملة:

ضبط 2 مليون صاروخ قبل "رمضان".. قانون العقوبات يُجرم حيازة واستخدام الألعاب النارية.. عقوبات تصل للسجن المؤبد أو المشدد.. وخبير: ربحها يُعادل ربح تجارة المخدرات

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