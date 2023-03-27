شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن: انطلاق الحوار الوطنى فرصة ذهبية للوصول لحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب مجلس النواب، إن إنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، يعزز مصداقية الحوار الوطني في الشارع المصري، وقدرته على تقديم حلول لمشكلات المجتمع.

وقال شلبي، إن مقترح إدخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات يعكس نية إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، الإستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على مشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي، مما يؤكد أن الحوار الوطني فرصة ذهبية للجميع ولابد من البناء عليها.

ووجه عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير خلال الاشهر الماضية، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها .