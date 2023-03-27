شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات بالجلسة العامة للشيوخ: الدولة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الدولة المصرية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وخاصة أصحاب القدرات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف "السادات" إن ملف أصحاب القدرات الخاصة يهم كل بيت فى مصر، مضيفا :" نحتاج إلي التوعية والثقافة ومزيد من الوعي وخاصة نحن فى مرحلة الدولة تهتم بملف حقوق الإنسان بشكل عام".

ودعا إلي وجود حوافز للقطاع الخاص، من أجل أن يعمل علي تعيين أصحاب القدرات الخاصة، ويقدم فرص عمل حقيقي لذوي الإعاقة".

وطالبت النائبة نادية مبروك، وجود مدارس خاصة لذوي الإعاقة، داعية أن يكون هناك أعمال درامية تهتم بذوي الإعاقة.

وقال النائبة عايدة نصيف:" قضية المعاقين جزء هام من المجتمع المصري، مشيرة إلي أن استخراج كارنيه بطاقة الخدمات بمثابة رحلة عذاب".

وقالت:" إن الاهتمام بذوي الإعاقة حق كفله الدستور" داعية إلي تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لدعم أصحاب القدرات الخاصة الذين يعتبرون جزء أصيل من المجتمع، وتوفير حياة كريمة تليق بهم".