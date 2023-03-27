شكرا لقرائتكم خبر عن السؤال الأكثر تداولا.. هل يقع الطلاق فى نهار رمضان؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تثرير له تحت عنوان "هل يقع الطلاق فى نهار رمضان؟"، وهو السؤال الأأكثر تداولا في رمضان داخل الأسرة المصرية، حيث دولة فلسطين تمنع وقوعه وتوثيقه طوال الشهر الكريم مستندة على أن الصيام يؤثر على الحالة النفسية، بينما يجوز وقوعه فى مصر باعتباره عقدًا رضائيًا، ودار الإفتاء تعتبره تصرف شرعى يتم بإرادة منفردة، مستندة على أن شهر رمضان كسائر الشهور، وإليكم التفاصيل كاملة:

هل يقع الطلاق فى نهار رمضان؟.. فلسطين تمنع توثيقه طوال الشهر الكريم: الصيام يؤثر على الحالة النفسية.. يجوز وقوعه فى مصر باعتباره عقدًا رضائيًا.. ودار الإفتاء: تصرف شرعى يتم بإرادة منفردة.. ورمضان كسائر الشهور

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