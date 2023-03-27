شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يؤكد أهمية الاستفادة من أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لتدريب ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تفعيل دور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التى تأسست في 2018 كمبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أهمية وجود تعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى ظل انتشار مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال النائب علاء مصطفى: "لو نظرنا إلى هذا الملف وتحديدا مراكز الشباب باعبتارها مراكز تأهيل اجتماعي وليس فقط تأهيل رياضى، فوزارة الشباب والرياضة قطعت شوطا كبيرا فى تأهيل مراكز الشباب، ووزارة مثل الاتصالات لديها أكادايمية وطنية لتدريب ذوى الإعاقة، وبحثت عن بروتوكول واحد يشير إلى أى نوع من التعاون بين الوزاراتين للاستفادة من الدورات التى تنظمها الأكاديمية لتنمية مهارات ذوي الإعاقة والاستفادة من انتشار مراكز الشباب ومن البنية التحتية، ومن الأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الإعاقة، ولم أجد، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون بين الوزارتين فى هذا الشأن".