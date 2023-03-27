شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بـ"الشيوخ": بطاقة الخدمات المتكاملة توفر حياة كريمة لـ"قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب بمجلس الشيوخ أن كارت الخدمات المتكاملة يعمل على توفير حياة كريمة لذوي القدرات الخاصة، مطالبين بضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقالت النائبة حياة خطاب: "نسب ضعيفة التي استخرجت بطاقات الخدمات المتكاملة، متسائلة عن الإسهامات التي يقدمها صندوق قادرون باختلاف لذوي الإعاقة، مضيفة:"ممكن يكون هذه الصندوق يحل مشكلات كثيرة جدا".

وانتقدت فكرة تكرار الكشف الطبي من أجل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

وقالت النائبة سناء سليمان، أطلعت على تذليل العقبات من جانب الدولة بشأن دعم ذوي الإعاقة وهي أمور مهمة للغاية وعظيمة، لكن لازال أمامنا تحديات، مشيرا إلي أن 800 ألف حالة استخرجت بطاقة خدمات متكاملة من 15 مليون لذلك يرجى مضاعفة الجهود وخاصة أن ذوي الإعاقة لديهم عباقرة".

وقال النائب زين الإطناوي:"كل بيت مصر فيه هذه الحالة"، مضيفا :"كارت الخدمات المتكاملة يواجه مشكلات منها صعوبة الإجراءات وخاصة فى التسجيل على الموقع الإلكتروني، وأيضا الفحوصات الطبية التي يتم مطالبتها من ذوي الإعاقة" مطالبا بتذليل هذه العقبات".