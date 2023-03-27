رئيس "إعلام الشيوخ": الدراما والإعلام عبرا عن قضايا ذوي الإعاقة بإيجابية

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القاهرة - سامية سيد - طالب النائب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام باحتياجات قادرون باختلاف وتذليل العقبات التى تواجههم،لا سيما فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوى الإعاقة .

وقال الدكتور محمود مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، لمناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائبين حياة خطاب وهشام سويلم بشأن تذليل المشكلات التى تواجه قادرون باختلاف في مصر: هناك حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بذوى الإعاقة، وربما يرجع السبب فى ذلك إلى حضور القيادة السياسية لأربع سنوات على التوالي فى حفل "قادرون بأختلاف"، والذى ينظمه الاتحاد المصري للإعاقات".

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى أن هناك فجوة بين وعى الشعب وتقديره لذوى الإعاقة والإجراءات الحكومية، مبينا ضرورة تخصيص مستشفيات متخصصة أو اقسام للتعامل مع ذوى الإعاقة.

ولفت الدكتور محمود مسلم إلى تعاطف المجتمع ووعيه الكبير بقضايا ومشكلات قادرون باختلاف، وهو ما يستلزم من الحكومة بذل مزيدا من الجهد لحل المشكلات التى تواجههم .

وقال خلال الجلسة العامة: الدراما والإعلام عبرا عن قضايا ذوى الاعاقة بإيجابية خلال السنوات الاخيرة وهو أمر ملموس، كما حرص الإعلام على ضم مذيعين ومذيعات من ذوى الإعاقة للمشاركة فى تقديم بعض البرامج التلفزيونية .