شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يحيل طلبى مناقشة عامة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة للجنة مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، إلى لجنة مشتركة لمناقشتهما تفصيليا.

وقال رئيس المجلس: واضح أن الموضوع أكبر من التصدي له على هذا النحو الجزئي، فيما يتعلق بمناقشات اليوم وأمس، وتعقيب وزير الرياضة وممثلى وزارتي التضامن والصحة، ونظرا لأهمية الموضوع واتصاله بالعديد من الوزارات والهيئات التى أشار إليها قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهى وزارات التضامن والصحة والشباب والرياضة، وعملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس يتم إحالة موضوعي طلبى المناقشة العامة والمناقشات التى جرت بشأنهما إلى لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعين ومكاتب لجان الشباب والرياضة والصحة والسكان والشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتهما.