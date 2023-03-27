شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن لـ"الشيوخ": لا يوجد أى طلبات معلقة بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يوجد أي طلبات معلقة بشأن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع

وأشار إلي أن الفرق بين الأشخاص الذين استخرجوا بطاقات خدمات متكاملة من ذوي الإعاقة وبين الذين لم يستخرجوا حتي الآن فرق كبير لكن الوزارة ليس لديها أي طلبات معلقة".

وتابع: "الوزارة تستطيع أن تفصح 13 ألف حالة يوميا و4 ملايين سنويا، وشكاوي الخط الساخن نسبة الإنجاز فيه 98%.

وأوضح أنه كما تم زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهز التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، بالإضافة إلى دعم الطلاب الفائقين في الكليات العلمية والمبدعون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير عدد (5,000) عصا بيضاء بالشراك مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" وجمعية أصداء لبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية للحالات زارعي القوقعة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم 7,000 طالب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية "ودعم 6,500 طالب من ذوي الإعاقة والطلبات الكفيفات لتنميه مهاراتهم التعليمية كما تم إنشاء عدد (22) معمل كمبيوتر بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج عدد (433) طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (10) جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، كما تبذل وزارة التضامن أيضا جهودا هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة في مجالات عديدة.