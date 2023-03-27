شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يقر الحساب الختامى للمجلس 2022/2021 ويحقق وفرا قدره 39.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021/2022، وكذا الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021/2022.

واستعرض النائب أحمد أبو الذهب، تفاصيل تقريرا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، مشيراً إلي إطلاع اللجنة خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021/2022، علي تفاصيل المذكرة التي أعدها قطاع الشؤون المالية، وكذا كافة الوثائق والمستندات ذات العلاقة، وتبين لها قيام المجلس بانتهاج سياسة ترشيد النفقات من المبلغ المالي المعتمد، مما نتج عنه وفر محقق خلال العام المالي بقيمة 39 مليونا و270 ألفا و939 جنيها، وتم سحبه بمعرفة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وفي محض استعراضه للحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال، أشار "أبو الذهب"، إلي أن اللجنة انتهت إلي التوصية باستثمار جزء من الفائض المحقق في شراء أذون خزانة، وذلك لتغطية تكاليف المجلس من موارده الذاتية دون تحميل موازنة المجلس أي أعباء إضافية.

وأكد "أبو الذهب" توجيه اللجنة خالص تقديرها لأمانة مجلس الشيوخ، علي ما تبذله من جهود مخلصة في كافة قطاعاتها.