شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن لـ"الشيوخ": استخراج مليون و41 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم استخراج مليون و41 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، وبينما عدد الطلبات المرفوضة بلغ 541 ألفا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع

وأشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت تيسيرات كثيرة لدعم ذوى الإعاقة منها إعفاء الشخص صاحب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي من أي مستشفي".

وأشار إلي أن وزارة التضامن أعلنت تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول بطاقة الخدمات المتكاملة، وفي حالة ما إذا كانت مشكلة طبية فيمكن إحالتها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بوزارة التضامن يمكن التنسيق مع وزارة التضامن، أما إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن، للمواطنين، من أصحاب القدرات الخاصة.