شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر جديد يعرقل من إتمام صفقة هالاند ل مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت الصحف الإنجليزية إلى رغبة مانشستر سيتي بمنح هالاند راتب أسبوعي قدره 550 ألف يورو بمايوازي 26 مليون يورو سنويا لتجنب اهتمام ريال مدريد.

السيتي يريد تجديد عقد اللاعب حتى 2028 أيضًا وبالطبع هذه الأرقام فلكية وإن أراد الريال خطف هالاند عليه دفع قيمة الشرط الجزائي المقدر ب200 مليون يورو +راتب سنوي يصل ل26 مليون يورو.

وأوضحت التقارير، أن نادي ريال مدريد سيصبح عاجزا من تقديم أي شئ لهالاند، فى ظل الإغراءات القوية المقدمة من قبل الفريق السماوي من أجل بقاء اللاعب والإستمرار داخل صفوف السيتي.



ريال مدريد يخطط للإنسحاب

وفى هذه الأحداث المتلاحقة، فإن ريال مدريد سيفكر بالإنسحاب بشكل قوي من صفقة هالاند، إذا لم يقم اللاعب بتقديم تضحيات كبيرة من أجل التواجد داخل صفوف الميرنجي.



ريال مدريد فرط فى هالاند

وأعتبرت الصحافة المدريدية، أن ريال مدريد قام بالتفريط فى إتمام هذا الإنتقال، حينما كان اللاعب يتواجد ضمن صفوف دورتمند، حيث كانت الفرصة سانحة لإتمام هذه الصفقة، ولكن إهتمام مديد بمبابي فقط أدي إلى خطف السيتي اللاعب.