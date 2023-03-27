انت الان تتابع خبر ضبط حالات اضرار بالمال العام وعمليات شراء وهمية في أم قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الدائرة وفق بيان ورد لـ الخليج 365 ، إلى انتقال فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة إلى ميناء أم قصر الشمالي/ مُديريَّة گمرك أم قصر الشمالي، وضبط (11) مُتَّهماً بتعقيب المعاملات الگمرگيَّة، مُنوّهةً بضبط مُعاملاتٍ گمرگيَّةٍ كثيرةٍ بحوزة المُتَّهمين الذين قاموا بتعقيبها دون صفةٍ قانونيَّـةٍ.وتابعت أن فريق المُديريَّة ضبط أوليَّات مُناقصةٍ لتجهيز معدَّاتٍ هندسيَّةٍ ثقيلةٍ بقيمة (3,600,000) ملايين دولارٍ في شركة الاستكشافات النفطيَّة في البصرة - الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، والمحالة إلى شركةٍ إماراتيَّةٍ، لافتةً إلى رصد حفارةٍ نوع "كتربلر" تمَّ تجهيزها إلى حقل مجنون النفطيِّ تمَّ تركها في المياه لمُدَّة عامين؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بها.

وفي الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة - محطة كهرباء الهارثة، كشفت الدائرة، بحسب البيان، قيام رئيس لجنة المُشتريات في المحطة بعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ، مُبيّـنةً ضبط وصولاتٍ أصليَّـةٍ غير مختومةٍ وغير مُؤرخةٍ ومُكرَّرة تخصُّ مشتريات المحطة في غرفة رئيس اللجنة، فضلاً عن وصولاتٍ لا تحمل تواقيع اللجان.

