انت الان تتابع خبر القبض على 32 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الامنية المتواصلة لقوات الحدود في تأمين الحدود من حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (32) متسللاً من جنسية اجنبية كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية".وأضاف البيان أن "المتسللين تم إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".