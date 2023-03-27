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القبض على 32 متسللاً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن الجهود الامنية المتواصلة لقوات الحدود في تأمين الحدود من حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على (32) متسللاً من جنسية اجنبية كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أن "المتسللين تم إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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