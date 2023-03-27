شكرا لقرائتكم خبر عن مقترحات نيابية بتدريس ذوى الإعاقة نظم علمية متخصصة تفيدهم فى العمل من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، وجود قصور من جانب الحكومة في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً علي الحاجة لحلول جذرية لكثير من المشاكل التي تواجه هذه الفئة وتذليل العقبات أمامها، قائلاً: " نسبة الـ5% لذوي الاعاقة في التعيينات ومش عارفين نطبقها، في حين المفترض تكون حاليا 10% وفقا لاعدادهم الحالية التي تصل إلي 15 مليونا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، في ضوء طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم.

واقترح "عاشور" أن يتم تدريس علوم للأشخاص ذوي الإعاقة علوما ونظم علمية متخصصة تفيدهم في العمل لاحقا من خلال الشركات العالمية التي تتيح العمل من المنزل.

وهو المقترح الذي أيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: "تجربة كوفيد -19 بالفعل، أثبتت أن العالم كله أصبح يتعامل في العمل من المنزل، وربما تعطي فرصه في تعيين المعاق، دون الانتقال من منزله".

ووجه النائب هاني يوسف، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الإنساني بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا علي أهمية زيادة نسبة الـ5% في التعينات، إلي 10%، وشدد "يوسف" على أهمية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التحرش.

من جانبه أكد النائب محمد عبد العليم الشيخ، علي ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام بالغ بهذه الفئة، مشيراً إلي أننا لا نحتاج إلي تشريعات إنما إرادة حقيقة من جانب التنفيذيين في إنقاذ القوانين القائمة، قائلاً: "إحنا عايزين هيئة لتنفيذ التشريعات الصادرة من المجالس النيابية".

وشدد النائب فايز أبو حجر، علي أهمية أن يكون المسؤولين بالحكومة علي قدر اهتمام الرئيس والعناية التي يمنحها للأشخاص ذوي الاعاقة، وحرصه على أن يرفع من الروح المعنوية لهم دائما، منتقداً عدم تمكن الزوجة المعاقة بالجمع بين معاشين.

بدوره أشار النائب محمد شبانه، إلي الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة، مؤيداً فكرة إلزام المؤسسات بنسبة الـ5% من التعيينات لهذه الفئة، وأن يكون جزاء حال عدم التطبيق.

وشدد "شبانة" علي أهمية الالتفات إلي نقطة هامة حيث أن عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجيد الكتابة والقراءة لاسيما الأنات، الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس، قائلا: نبهت لجزئية هامة، وهناك أعداد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجيد القراءة والكتابة أيضا بسبب الإعاقة".