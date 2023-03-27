شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يرصد صعوبات تواجه ذوى الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النائب أحمد القناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصعوبات التي تواجه أصحاب القدرات الخاصة، من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، مشيرا إلي أن الإجراءات صعبة ومكلفة للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال "القناوى":" هناك من يظن أن صعوبات استخراج كارت الخدمات أمر مقصود لعدم وجود ما ميزانية مالية لتغطية هذه الخدمات" مطالبا بإزالة جميع الصعوبات التي توجه أصحاب القدرات الخاصة فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة".

وتطرق "القناوى" فى كلمته نحو نسبة الـ5% التي ينص عليها القانون بشأن توظيف أصحاب القدرات الخاصة، قائلا :" ترد إلينا طلبات ونتواصل مع الجهات المعنية ولكني لا يوجد أي نتائج إيجابية" داعيا رفع هذه النسبة من 5% إلي 10%.

وأشار إلي أن ذوي الإعاقة السمعية يواجهون مشكلات في فتح حسابات خاصة بالبنوك، مقترحا أن يكون داخل البنوك أشخاص مدربون للتعامل معاهم وتيسير الإجراءات لهم".

واختتم النائب أحمد القناوى كلمته بالحديث عن ذوي الإعاقة من الأقزام، قائلا :" قانون المرور استثناهم من الحصول على رخصة وهذا القرار حرم فئة من الاستفادة من تنفيذ احتياجاتهم اليومية رغم أن هناك دول كثير تتيح لهم قيادة السيارات".