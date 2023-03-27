شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتنسيق الوزارات لإصدار كارت الخدمات وتخصيص أماكن لذوى الإعاقة بالمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحل الإشكاليات والتعقيدات التى تتسبب صعوبة إصدار الكارت لهم، كما طالبوا بإتاحة وتخصيص أماكن لهم فى كافة وسائل المواصلات العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وتطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال النائب مجد الدين بركات: يجب التنسيق بين الأجهزة والوزارات المختلفة حتى يمكن إيصال الخدمات للمعاقين، ويجب إتاحة أماكن للمعاقين فى المواصلات والمرافق العامة، وطالب بتفعيل نسبة الـ5% لذوى الإعاقة لأنها غير مفعلة.

وتحدث النائب هانى العسال، قائلا: "نريد معرفة الحالات الخاصة للمعاقين هل 10 ولا 15 مليون، فقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أعطاهم الحق فى التعليم والصحة والتدريب، ويجب حل أي إشكاليات تواجههم للحصول على حقوقهم".

بدوره، قال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ،: "كلنا عارفين المشاكل ولينا مواطنين أمنونا على هذه المشكلات لحلها، فرصة ومعانا ممثلى وزارتي التضامن والصحة، وعارفين الواقع، عايزين نعرف من كل وزارة إيه التارجت لاستخراج هذا الكارنيه الخاص بالخدمات المتكاملة، والذى أظن أنه سهل، وزارة الصحة عارفين كنواب المشاكل، بيخلصه فى كام وقت والإجراءات، بعد المعاناة دى المفروض وزارة التضامن تعمل كارنيه، ازاى بقا يدخلها بعد كل هذه الإجراءات بورقة وتقعد عندها 6 و4 شهور، وإجراءات طويلة، هذا الملف لازم يتحل".

وقال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: "مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، جزء كبير لا يستحق بسبب عدم وعى المواطنين بمن يستحق والإجراءات، وهناك مشكلة أن كل مريض يذهب للجنة الفرعية ليتم فحصه يدفع 100 جنيه لو ورقه مش مستوفى يدفع 100 جنيه مرة أخرى، وممكن يدفع 3 مرات، وحلها أن يدفع مرة واحدة على السيستم".

وتناول فى كلمته مشكلة بعض الفحوصات مثل المتعلقة بالإعاقات السمعية والبصرية، وكشف مجال الإبصار، قائلا: "للأسف وزارة الصحة لا تعترف بالتقارير التى تأتى من اللجان الخاصة، والضغط كله على جهازين، مش مقبول محافظات كاملة لا يوجد فيها أجهزة قياس سمع، وكذلك مشكلة العرض على اللجنة العليا الذي يكون عرض للورق فقط بدلا من عرض المريض نفسه وهذا صعب، والمطلوب تعميم خاصية فيديو كونفرانس، ومنح فرصة عادلة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة".