شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد السباعى يدعو لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وتمكينهم واستثمار طاقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء اتحاد لذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أن هذه الفئة بحاجة إلي العمل على دمجهم فى المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال "السباعي" إن الدولة المصرية تولي اهتماما بذوي الإعاقة وقد ظهر ذلك جلياً بإعلان الرئيس عام 2018 عام لذوي القدرات الخاصة ، كما رأينا من خلال مؤسسات الدولة أنشطة كثيرة لـ"قادرون باختلاف"، مضيفا :" نحن فى حاجة إلي مواجهة تحدي توفير كارت الخدمات لذوي الإعاقة".

ووجه "السباعي" تساؤلات للحكومة، عن معرفة استخراج كروت الخدمات المتكاملة مقارنة بأعداد ذوي الهمم وذوي الإعاقة في المجتمع، مضيفا :" نحن فى حاجة لمعرفة الكروت التي تم إصدارها بأرقام دقيقة".

وتابع:" ذوي الإعاقة السمعية يحتاجون إلي ممارسات خاصة بهم ولذلك أدعو إلي إنشاء اتحاد خاص بهم للعمل علي دمجهم بشكل جيد فى المجتمع" مطالبا بدمج جميع ذوي الإعاقة في المجتمع وإزالة التحديات التي تواجههم من أجل الاستفادة من قدراتهم والنجاحات التي يحققونها .