شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة تقرب مبابي إلى ليفربول فى الصيف.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد ينتقل إلى ليفربول فى المريكاتو الصيفي القادم، يأتي ذلك بعد موافقة اللاعب بشكل كبير على هذا الإنتقال.

وأضافت التقارير، مبابي قد يكون أولي صفقات الريدز للموسم الجديد، حتى فى حالة عدم رحيل صلاح، ولكن سيضطر مسئولي الفريق الإنجليزي للمساواة بين اللاعبين فى الراتب الأسبوعي.

وأكدت التقارير أنه على الرغم من نفي مبابي المستمر لرغبته فى الرحيل عن باريس، إلا أن اللاعب يريد ذلك بالفعل، بعد شعوره بالإحباط الكبير من توديع منافسات دوري الأبطال عن الموسم الحالي على يد البايرن.



قيمة صفقة مبابي المتوقعة

وأوضحت بعض المصادر أن صفقة إنتقال مبابي إلى ليفربول، ستكلف خزانة الفريق الإنجليزي 300 مليون يورو، مما قد يجعل الفريق الإنجليزي يرصد كل ميزانيته للمريكاتو القادم، فى التعاقد مع مبابي فقط.

يأتي ذلك بخلاف الراتب الضخم الذي من المتوقع أن يتقاضاه اللاعب، فى الوقت الذي يرفض مسئولي باريس إجراء صفقات تبادلية مع الريدز، وإستقدام صلاح بسبب تأخر سن اللاعب.