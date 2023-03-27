شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمواصلة تذليل العقبات أمام "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، في ضوء طلبا المناقشة العامة المقدمان من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم.

وتشهد الجلسة المنعقدة اليوم، حضور ممثلي وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، بينما حضر أمس وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن البنية التشريعية عالجت ونظمت كافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم" على وضع مٌرضى، مشددا على أهمية الدور النيابي أيضا في ملاحقة الوزارات والجهات المعنية في إنفاذ وتطبيق القانون حتى لا يبقى الأمر حبر على ورق.

وقال عبد الرازق، إن وزارة الشباب قامت بخطوات إيجابية وهى جلية وواضحة فى شأن إنفاذ القانون، لكن الأمر يتعلق أيضا بوزارات أخرى ودورنا أن نلاحق ونتابع الجميع، مضيفًا: "نعود ونؤكد على أنه مش أمر فردى أنما يمس 50 مليون شخص".