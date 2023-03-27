انت الان تتابع خبر توجيه من التربية بشأن موجة الامطار الغزيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة التربية، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه المديرين العامين بالايعاز الى الادارات المدرسية كافة بإعلان حالة النفير العام لمتابعة واقع الأبنية المدرسية وتفقد أوضاعها لاستئناف الدوام الرسمي غدا".وأكد الجبوري بحسب البيان، أن "الاهتمام بالجانب الخدمي ضرورة لابد منها لإدامة المدارس وتصريف مياه الامطار المتجمعة والآسنة وتجفيف أسطح البنايات"، مشددا على "مدراء التربية الإسراع بالتواصل مع دوائر البلدية المعنية لحل المشاكل ان وجدت حفاظاً على سلامة طلبتنا ودرء المخاطر عنهم".