انت الان تتابع خبر الحكيم يوجه رسالة تخص العشائر العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عشائرنا العراقية الأصيلة أجل وأسمى من أن يتم النيل من شموخها وعزتها وعنفوانها وكرامتها".

وأضاف: "فتاريخها يحكي للأجيال التضحيات الجسام، والولاء للدين والمعتقد، والتفاني في سبيل الوطن، والذوبان في المرجعية الدينية، والإخلاص في حفظ اللحمة الوطنية، فلا يمكن القبول بأي مساس بسجلها المشرف الناصع".



وذكر الحكيم: "تحية إجلال لعشائرنا العراقية الأصيلة من شمال الوطن وشرقه وغربه وحتى الجنوب".