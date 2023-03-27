شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بإعلان بدء جلسات الحوار الوطنى ويدعم قراراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تضمنه من الإعلان عن الانعقاد الدائم، على أن يتم بدء الجلسات يوم 3 مايو القادم.

وأكد حماة الوطن، أن هذا البيان يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وأشاد الحزب، بتمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال إرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته.

وأشار حزب حماة الوطن في بيانه، إلى أن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق.

وفي سياق مختلف، وجه حزب حماة الوطن، التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد تحديد موعد بدء جلسات الحوار، بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية.

وأشار حزب حماة الوطن، إلى أنه من خلال إيمانه بأهمية هذه الجهود في الحوار الوطني، سوف يكون له مشاركات عديدة في كافة الملفات، وسيتقدم بها في الجلسات المزمع انطلاقها في مايو المقبل، داعيا كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها تجهيز مقترحاتها في كافة الملفات.

وأوضح الحزب في بيانه، أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة.