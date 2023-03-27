شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يناقش صناعة الهيدروجين الأخضر أمام "طاقة الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، صباح اليوم، اجتماعا في حضور وليد جمال الدين منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ .

ويعد "الهيدروجين الأخضر" نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تصبح طاقة ناتجة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي و المسبب للاحتباس الحراري.

وتشير الدراسات العلمية إلى أنواع الهيدروجين منها الهيدروجين الأزرق، الناتج عن طريق إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، ولكن يتم التقاط جزء من انبعاثات الكربون بحيث يتم عزله أو استخدامه مرةً أخرى، وهناك أيضًا الهيدروجين الوردي الذي ينتج في حالة الحصول على الكهرباء المستخدمة في تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين داخل محطة نووية".

وفي حالة الهيدروجين الأخضر، فهو ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة "مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدرومائية" لتقسيم الماء إلى مكوناته "الهيدروجين والأكسجين"، وفي هذه الحالة تكون عملية إنتاج الهيدروجين خالية من الكربون وأي ملوثات للهواء.