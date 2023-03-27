شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش الضريبة على العقارات وعوائق الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة - العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر بناء على الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك مع لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعقد الاجتماع وسط حضور ممثلي الحكومة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية، اجتماعا لاستكمال مناقشة آخر المستجدات في العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة، وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة أمن المعلومات والأمن السيبراني والتوعية بمخاطره.