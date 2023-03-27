شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة الشيوخ" تناقش مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر بـ"اقتصادية قناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، وذلك استكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو سديره بشأن الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ .

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد مجدى فريد بشأن مناهضة العنف والتمييز على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

فى سياق متصل، تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماعا لمناقشة موضوع الأدوات التسويقية والتوعوية ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الشركات الناشئة للشباب.