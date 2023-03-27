شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بمجلس الشيوخ تواصل بحث مواجهة ظاهرة الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد زايد بشأن ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، وذلك من خلال لجان مشتركة من والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف.

فيما تناقش اللجنة الدينية الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة مطروح وسط حضور ممثلي الحكومة.