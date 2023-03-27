انت الان تتابع خبر بإعلان سعودي.. جورجينا تتحدث العربية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العارضة في بداية الإعلان: "مرحبا أنا يورجينا"، وهو ما أثار ردود بين المعلقين على طريقة لفظها لاسمها، فكتبت لها متابعة: "مين مفهمها انه بالعربي اسمها يوريينا والله بنحكيلك جورجينا طبيعي". لترد عليها أخرى: "ترى هذا اسمها وهي ادرى كيف ينطق".

وخلال الفيديو الترويجي للعطور السعودية ردت جورجينا على مجموعة من الأسئلة منها استقرارها في المملكة منذ توقيع كريستيانو رونالدو مع فريق النصر، وأطلت جالسة في مجلس عربي داخل خيمة تراثية مزينة.

وقالت العارضة إنها وجدت الكثير من الأمان في السعودية، كما أنها تقدّر القيم العائلية القوية، معربة عن سعادتها بتجربتها في زيارة صحراء المملكة ووصفتها بـ"الساحرة".

وأشارت إلى أن أجواء رمضان في السعودية تعد تجربة خاصة لها، معلقة: "سعيدة جدا لأنني سأعيش رمضان في المكان الذي بدأ فيه".

ووثقت جورجينا لمتابعيها عبر "إنستغرام"، الإعلان الترويجي لعطر لافيرن الجديد والذي يحمل اسم Blue Laverne، باعتبارها الوجه الإعلاني لشركة لافيرن الرائدة في عالم البخور والعطور.

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "سعدت بالتعاون مع ماركة العطور السعودبة الأولى في الشرق الاوسط والعالم قريباً، لافيرن!