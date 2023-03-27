انت الان تتابع خبر الحكيم يؤكد ضرورة العمل على اقرار قانون النفط والغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحكيم التقى أعضاء لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية برئاسة هيبت الحلبوسي، و يبحث معهم تطورات المشهد السياسي والاقتصادي ومسارات الحكومة في تقديم الخدمات".وشدد الحكيم، بحسب البيان على "أهمية العمل على إقرار قانون النفط والغاز باعتباره يمثل الأرضية القانونية لنشاط النفط والغاز والثروات الطبيعية خاصة بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية بهذا الصدد ما جعله ضرورة ملحة".

ودعا الحكيم إلى "اعتماد المصلحة الوطنية في الأداء التشريعي والرقابي للجنة"، مبينا ان "أهمية حفظ الثروات العراقية والعمل على استثمارها وتحويلها إلى مشاريع تنموية تنتفع منها الأجيال القادمة".