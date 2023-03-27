انت الان تتابع خبر تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يطلق سلف جديدة لـ3 فئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الرافدين حدد السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين"، مبينا أن "السلف تبدأ من ٥ مليون دينار ولغاية ٢٥ مليوناً وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".واضاف ان "السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".