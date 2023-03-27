انت الان تتابع خبر تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يطلق سلف جديدة لـ3 فئات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الرافدين حدد السلف الالكترونية للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين"، مبينا أن "السلف تبدأ من ٥ مليون دينار ولغاية ٢٥ مليوناً وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".
واضاف ان "السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".
واضاف ان "السلفة تكون بضمان الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".