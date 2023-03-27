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"رياضة الشيوخ" تناقش دور جهاز المشروعات فى مساندة الشركات الناشئة للشباب

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة الأدوات التسويقية والتوعوية ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الشركات الناشئة للشباب.

 

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

 

فى سياق متصل، تناقش لجنة الزراعة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على الصحة، وسط حضور ممثلى الحكومة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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