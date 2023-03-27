شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة الشيوخ" تناقش دور جهاز المشروعات فى مساندة الشركات الناشئة للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة الأدوات التسويقية والتوعوية ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساندة الشركات الناشئة للشباب.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

فى سياق متصل، تناقش لجنة الزراعة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على الصحة، وسط حضور ممثلى الحكومة.