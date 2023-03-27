شكرا لقرائتكم خبر عن القيم الجمالية فى الفراغات العمرانية بمحافظة الدقهلية أمام "إسكان الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن تطوير منطقة النجوم بحى بولاق - الدكرور".

كما تناقش لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها الثانى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن محمد بشأن قيام الجهاز القومى للتنسيق الحضاري بتحقيق القيم الجمالية في الفراغات العمرانية بمدن وقرى محافظة الدقهلية وإزالة التشوهات العشوائية والتلوث البصرى بها كنموذج يعمم على كافة محافظات الجمهورية".

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.