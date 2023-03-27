شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث آليات العمل بمجمع اللغة العربية أمام "تعليم الشيوخ".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، خلال اجتماعها غدا الإثنين قضية تحديث آليات العمل في مجمع اللغة العربية لتواكب تطورات الجمهورية الجديدة، في ضوء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد بلبلع، وذلك في حضور ممثلي الحكومة.

فيما تواصل لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ بالكاتب محمود مسلم، اجتماعها اليوم، مناقشة الدراسة البرلمانية "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر" و المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة و أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة.

وتأتي الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد، لاسيما وما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية خاصة للسياحة الدينية في العالم، وقد اعتمدت هيئة تنشيط السياحة المصرية المرحلة الأولى التجريبية من مسار العائلة المقدسة حيث أعلن بابا الفاتيكان بداية إدراج مصر في برنامج حج الفاتيكان.

وأكدت الدراسة البرلمانية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وتهدف الدراسة البرلمانية، إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر و استخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي وذلك من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع عدد من مسئولي هيئة تنشيط السياحة المصرية ووزارة السياحة والآثار للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها التي تهدف إلى مدى الاستفادة من تفعيل مسار العائلة المقدسة وتأثير ذلك على تنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر.