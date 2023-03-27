شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": الإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يقطع الطريق على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب المستقلين الجدد، بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن بيان الإعلان عن بدء الجلسات، يعد بمثابة تأكيد من مجلس أمناء الحوار على جدية الحوار الوطنى وأن هناك اهتماما كبيرا لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات.

وأضاف الدكتور هشام عنانى، أيضا جاء ذلك الإعلان عن بدء الجلسات فى توقيت هام، حيث جاء ليقطع كل الطرق على المشككين ومطلقى الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطنى الفترة الماضية.

وأعلن رئيس حزب المستقلين الجديد، تضامن وتأييد الحزب لما جاء فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعى يضمن استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات القادمة.

وأكد الدكتور هشام عنانى، أن حزب المستقلين الجدد يرى أن ذلك خطوة هامة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ومنع التشكيك فيها.

وثمن رئيس حزب المستقلين الجدد، ما تبذله الأمانة الفنية للحوار الوطنى ومجلس الأمناء من جهد مستمر لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذى يبشر بنتائج مرضية.

وأكد عنانى، أن الحزب سيكون خلال الفترة المقبلة فى حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه فى جلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة فى الحوار الوطنى.