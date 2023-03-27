وزير الخارجية ونظيره الإيراني يتفقان على عقد لقاء ثنائي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.