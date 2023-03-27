المؤتمر: الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب المؤتمر بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى اجتماعه مساء أمس الأحد 26 مارس والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطنى من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، مؤكدا أن هذه القرارات تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى فى الأيام المقبلة يبرهن وعى القيادة السياسية وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالا كبيرة فى أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطنى أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، لافتا إلى أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، والقرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالا بقضاياهم ومشكلاتهم، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

وأشاد فرحات بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه للسيد رئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعى فى المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مؤكدا على أن جميع القوى السياسية تثق فى نزاهة القضاء ووطنيته ومقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة فى اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وثمن فرحات : قرار مجلس الأمناء الحوار الوطنى مواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابى، الذى يضمن بدء الحوار مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هدفه النهائى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية، تحت مظلة وطنية، خاصة وان الدولة المصرية قامت بإنجازات كبيرة جدا فى ظل تحديات عالمية.