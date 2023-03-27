فرنسا: استهداف موكب الداعري يعيق السلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت فرنسا أمس الاعتداء الحوثي على موكب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في موكب حكومي بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. وعبرت السفارة الفرنسية في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعازيها لأسر الضحايا، وتابعت بالقول «يظهر هذا الهجوم مرة أخرى الطابع العنيف للحوثيين الذي يعيق كل جهود السلام ـ القمة العربية التنموية في موريتانيا4». وأكدت أنه يجب على الحوثيين نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي، هانس جروندبرج، الذي يعتبر السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن. وسقط قتلى وجرحى من جنود الشرطة العسكرية أمس الأول، إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت موكب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ تعز نبيل شمسان، أثناء عودتهم من مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز. وتسيطر قوات الشرعية معظم أجزاء مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصارا منذ سنوات.

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