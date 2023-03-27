برلمان تونس يضع قواعد سلوك النواب

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وتهدف لائحة قواعد السلوك إلى تفادي جلسات صاخبة وأعمال عنف بين النواب، كانت سيطرت على عدة جلسات في البرلمان المنتخب في 2019، والذي حله الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021 ضمن حزمة التدابير الاستثنائية التي أعلنها آنذاك.
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