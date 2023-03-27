برلمان تونس يضع قواعد سلوك النواب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البرلمان التونسي الجديد أن لجنة النظام الداخلي تنظر في وضع «قواعد سلوك» للنواب بالعودة إلى تجارب مقارنة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في خطوة لضمان السير العادي لجلساته. ويعمل البرلمان منذ جلسته الافتتاحية التي نظمت في 13 مارس، بعد تجميد أشغاله لنحو 20 شهرا، على صياغة نظام داخلي في جلسات مغلقة. وتهدف لائحة قواعد السلوك إلى تفادي جلسات صاخبة وأعمال عنف بين النواب، كانت سيطرت على عدة جلسات في البرلمان المنتخب في 2019، والذي حله الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021 ضمن حزمة التدابير الاستثنائية التي أعلنها آنذاك.

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